В Италии заявили, что военная миссия ЕС в Красном море не будет поражать территорию Йемена

Вице-премьер страны Антонио Таяни считает, что учреждение такой миссии будет первым шагом к созданию общей европейской обороны, которая является "инструментом внешней политики"

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Предполагаемая европейская военная миссия в Красном море призвана защищать судоходство, сбивая беспилотники и ракеты, запускаемые хуситами. Как заверил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, никаких ударов по территории Йемена не будет.

"Наша обязанность - защищать наши торговые суда, которые не имеют отношения к ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке и не могут подвергаться атакам со стороны террористических организаций. Мы думаем, что эта миссия может включать уже принимаемые меры, но располагая более сильными военными средствами, например, системами защиты, которые в состоянии сбивать беспилотники и ракеты", - сказал Таяни. "Европейская миссия не предусматривает атаки на территории Йемена, этого никогда не было, но будет обеспечивать сильную военную защиту, чтобы сбивать дроны и ракеты и отклонять любые атаки", - пояснил итальянский министр. Он уточнил, что применение силы возможно "в целях обеспечения защиты". "Это будет не простое сопровождение", - добавил он.

Таяни напомнил, что Рим вместе с Берлином и Парижем выступил с предложением организовать военную миссию, которая может гарантировать безопасное судоходство. "Экспорт представляет 40% нашего ВВП, мы не можем позволить, чтобы атаки повстанцев подорвали нашу экономику", - указал он. Таяни считает, что учреждение такой европейской миссии будет первым шагом к созданию общей европейской обороны, которая является "инструментом внешней политики". Итальянский министр также выразил мнение, что решение о миссии с "расширенными полномочиями" по обеспечению защиты судов в Красном море будет окончательно сформулировано на следующем совете министров иностранных дел, после чего понадобятся "технические сроки" для ее реализации и определения параметров.

В представленном на рассмотрение документе Рим, Париж и Берлин пишут, что миссия будет соответствовать Конвенции ООН о правах человека. В нем также отмечается необходимость использования уже действующих мер в Ормузском проливе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что ЕС не собирается направлять свои корабли для участия в боевых задачах в Красном море, они будут задействованы только для обеспечения безопасности навигации.