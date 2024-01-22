Билл Гейтс назвал пугающим рост популизма в США

Он вызывает опасения относительно устойчивости американской политической системы, считает основатель Microsoft

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Рост популизма в США вызывает опасения относительно устойчивости американской политической системы. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в подкасте The Rest Is Politics.

"Немного пугает, что у нас есть популизм. Этого стоило ожидать, но он проявился в виде неспособности признать результаты выборов и желания [изменить] нормы в вопросе работы правительства. В ноябре нас ждут большие выборы", - сказал бизнесмен в интервью экс-министру международного развития Великобритании Рори Стюарту и бывшему пресс-секретарю бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра Алистеру Кэмпбеллу.

В то же время Гейтс отметил, что у него складывались хорошие рабочие отношения с президентами США как от Демократической, так и от Республиканской партий. "Я всегда работал с любой администрацией. Я хорошо работал с президентами-демократами и президентами-республиканцами", - сказал он.

В то же время бизнесмен, который с помощью своего благотворительного фонда реализует проекты в области здравоохранения в Африке, выразил опасения относительно судьбы этих инициатив в случае переизбрания Дональда Трампа. Он напомнил, что администрация 45-го президента США пыталась сократить финансирование международных программ по борьбе с ВИЧ, однако Конгресс заблокировал эти устремления. "Я думаю, что в следующий раз ситуация может закончиться другим образом", - заявил он.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Республиканец Трамп, который занимал должность главы государства с 2017 года по 2021 год, сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.