На Украине хотят конфисковать имущество экс-главы компании "Мотор сич" Богуслаева

Его обвиняют в коллаборационизме и содействии России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минюст Украины запустил процедуру применения в отношении бывшего главы компании "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в коллаборационизме и содействии России, статьи закона о санкциях, которая позволяет взыскать в доход государства его имущество и активы.

"Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях" к Богуслаеву Вячеславу Александровичу и Кононенко Петру Ивановичу", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

По утверждению ведомства, Кононенко является бизнес-партнером Богуслаева. Ведомство запустило процедуру конфискации у них более 30 единиц недвижимости, а также корпоративные права более чем на 10 юрлиц. Сообщается, что среди них 100% доли в уставных капиталах Винницкого авиационного завода, компании "Вертолеты МСБ", страховой фирмы "Мотор-гарант". Также изъятию подлежат акции эмитента акционерного общества "Мотор-банк", средства на банковских счетах и имущественные права, включая права на торговые марки, патенты и промышленные образцы.

Богуслаев был арестован в октябре 2022 года. Ему предъявили обвинения по четырем статьям УК Украины, включая коллаборационизм и "содействие РФ". Украинское следствие утверждало, что он наладил транснациональные каналы, по которым продукция завода якобы попадала российским предприятиям. Еще один обвиняемый по этому делу - директор департамента внешнеторговой деятельности "Мотор сич", его фамилия не называлась.

В ноябре 2022 года на имущество Богуслаева был наложен арест. В августе 2023 года Винницкий авиационный завод передали в управление "Мотор сич". Тогда в Минэкономики поясняли, что активы, на которые наложен арест, в исключительных случаях могут быть переданы в управление предприятий отрасли, принадлежащих государству. Само предприятие "Мотор сич" в ноябре 2022 года было изъято у владельцев и передано в управление Министерству обороны Украины.