МИД Швейцарии заявил, что дипломатические каналы между Берном и Москвой остаются открытыми

Официальный представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер отметил, что речь идет о посольстве Швейцарии в Москве и посольстве России в Берне

ЖЕНЕВА, 22 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария исходит из того, что дипломатические каналы между Берном и Москвой остаются открытыми, в том числе между посольствами двух стран, а также между швейцарской и российскими миссиями при ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

В ответ на просьбу прокомментировать прозвучавшее в МИД России заявление о том, что Берн не ищет контактов с Москвой относительно проведения мирной конференции по Украине, которую Швейцария взялась организовать, Эльчингер сказал: "Дипломатические каналы с Россией остаются открытыми, в частности через посольство Швейцарии в Москве и посольство России в Берне, а также между нашими миссиями в Нью-Йорке".

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контактов с РФ относительно проведения мирной конференции по Украине, а "сходки", проводимые на основе так называемой формулы мира украинского президента Владимира Зеленского, не имеют смысла.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.