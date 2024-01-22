Сийярто заявил, что Туск проявил в Киеве полное неуважение к Орбану и Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей отметил, что польский премьер обвинил венгерского премьер-министра в "неевропействе и предательстве Европы", очевидно, "имея в виду последний круг политического ада"

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгерское правительство расценивает как проявление полного неуважения к премьер-министру Виктору Орбану нападки, с которыми обрушился на него глава кабинета министров Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что польский лидер попытался поместить Венгрию "в последний круг политического ада".

Глава МИД рассказал, что ознакомился с отчетом венгерского посольства в Киеве, в котором говорится о попытках Туска подвергнуть Орбана недопустимой критике за его нежелание поставлять оружие на Украину и призывы к скорейшему прекращению конфликта. По словам Сийярто, польский премьер обвинил своего коллегу в "неевропействе и предательстве Европы", очевидно, "имея в виду последний круг политического ада".

Подобные нападки со стороны премьер-министра Польши свидетельствуют о его полном неуважении премьер-министра Венгрии", - заявил Сийярто. Он подчеркнул, что "Венгрия - суверенная страна, которая имеет право выражать свое мнение и представлять собственную позицию" в соответствии с нормами и принципами Евросоюза. "Мы настаиваем на том, что на Украине должен быть мир как можно скорее, даже если у Дональда Туска другое мнение, и он занимает позицию в поддержку продолжения войны", - подчеркнул глава венгерского МИД.

В то же время он отметил, что за последние недели все смогли ознакомиться с "концепцией демократии польского премьер-министра". "Мы видим, как в Польше оппозиционных политиков сажают в тюрьму. Мы видим, что правительство там никоим образом не терпит инакомыслия", - сказал Сийярто. Он выразил недоумение по поводу действий новых польских властей. "Они не допускают, что могут быть другие мнения по тому или иному вопросу?" - поинтересовался венгерский министр, разместив видеообращение в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что одной из фундаментальных ценностей ЕС как раз является плюрализм мнений. "Факт в том, достопочтенный премьер-министр Дональд Туск, - обратился Сийярто к своему политическому оппоненту, - что каждый в Европе имеет право на собственное мнение, каждый имеет право представлять свою точку зрения, и поэтому никто не может быть подвергнут санкциям, никто не может быть классифицирован как неевропеец, не говоря уже о том, чтобы сажать его за это в тюрьму".

Туск выступал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер заявил, в частности, что Польша больше не сможет бесплатно поставлять оружие Украине и впредь будет делать это на коммерческой основе.