Байден настаивает на двухгосударственном решении конфликта вопреки несогласию Израиля

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать несогласие израильского премьера с этим

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств, несмотря на несогласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спрашивали о позиции главы государства по поводу урегулирования ближневосточного конфликта в контексте того, что Нетаньяху выступает против двухгосударственного решения. "Президент считает, что двухгосударственное решение - это лучший вариант для жителей Газы, палестинского народа и израильского народа", - отметил Кирби.

Он не стал комментировать несогласие израильского премьера с этим. "Все, что я могу вам сказать, - это то, что президент по-прежнему верит в двухгосударственное решение, <...> он оптимистичен по поводу того, что мы можем достичь этого, и что это может сработать", - добавил официальный представитель Белого дома.

18 января израильский премьер заявил, что его страна будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит решительную победу над палестинским радикальным движением ХАМАС. Глава кабмина еврейского государства отверг саму идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, число погибших в секторе Газа с начала эскалации приблизилось к отметке 25,3 тыс.