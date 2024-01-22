Во Франции пообещали на этой неделе озвучить первые меры поддержки протестующих аграриев

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено отметил, что в ближайшие дни встретится с протестующими аграриями на земле, чтобы лучше оценить сложившуюся ситуацию

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь намерен до конца недели озвучить первые шаги по поддержке протестующих аграриев. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено по итогам встречи Атталя с представителями профцентров фермеров.

"Премьер-министр ясно заявил о своем желании действовать быстро и на этой неделе намерен анонсировать первые шаги по поддержке фермеров, - сказал Фено в эфире телеканала BFMTV. - Позднее будут объявлены и дополнительные шаги".

Глава кабмина также пообещал "в ближайшие дни встретиться с протестующими аграриями на земле", чтобы лучше оценить сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, представители профцентров заявили, что не намерены прекращать протестные действия "до тех пор, пока не увидят конкретных действий".

Протест фермеров

Французские аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС.

В знак протеста они при помощи тракторов блокируют автодороги. В частности, на юго-западе Франции фермеры перекрыли подступы к Перпиньяну - главному городу департамента Восточные Пиренеи, а также движение на важной магистрали А9.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с пониманием относится к трудностям фермеров, и пообещал, что "полиция и жандармерия не станут вмешиваться до тех пор, пока участники акций будут воздерживаться от актов вандализма". Одновременно министр потребовал от забастовщиков "не допускать нарушений действующего законодательства".

Согласно данным телевизионных аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. При этом не менее 20 тыс. фермеров прекратили свою деятельность за последние 10 лет, тогда как им на замену пришли только 14 тыс. Канал отметил, что средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% аграриев страны моложе 25 лет.