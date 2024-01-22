Тысячи жителей ФРГ вновь вышли на демонстрации против правого экстремизма

По данным DPA, в немецких городах не зафиксировали каких-либо серьезных инцидентов

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Тысячи жителей ФРГ в очередной раз вышли на акции протеста против правого экстремизма в различных городах республики. Об этом сообщило DPA.

В городах Хамм и Зост (земля Северный Рейн - Вестфалия) на демонстрации пришли в общей сложности 8 тыс. человек. В Веймаре (земля Тюрингия) на акцию собрались 1 тыс. демонстрантов, примерно столько же - в Грайфсвальде (земля Мекленбург - Передняя Померания). В Падерборне (Северный Рейн - Вестфалия) акция была направлена против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", в ней приняли участие около 5 тыс.

Каких-либо серьезных инцидентов зафиксировано не было.

В минувшие выходные в десятках акций против правого экстремизма по всей ФРГ приняли участие около 1 млн человек.

Демонстрации прошли после недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - уже бывший референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.

В последнее время многие политики ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скептически относится к этому министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против. После недавних публикации в СМИ о тайной встрече призывы запретить партию зазвучали с новой силой.