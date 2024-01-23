СМИ: военные США нанесли удары по позициям шиитских отрядов на востоке Сирии

Сильные взрывы были слышны в населенном пункте Хашшам, уточняет портал Al Modon

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Лагеря проиранских шиитских формирований в окрестностях Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска) подверглись артиллерийским и ракетным ударам, которые нанесли по ним подразделения американских войск в Сирии. Об этом сообщил новостной портал Al Modon.

По его информации, сильные взрывы были слышны в населенном пункте Хашшам, о потерях в рядах шиитских бойцов сведений не приводится.

Атака американских военных стала ответом на два ракетно-минометных обстрела базы США возле газового месторождения Конико, которая расположена на территории, подконтрольной курдскому альянсу "Силы демократической Сирии". По ней было выпущено по меньшей мере 15 ракет, зенитные средства ПВО вели по воздушным целям заградительный огонь.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое проводит операции против баз США в регионе в знак солидарности с палестинцами, противостоящими израильской агрессии в секторе Газа.

Последний раз США атаковали военные объекты проиранских сил в Сирии 15 января. 30 декабря прошлого года во время воздушного рейда ВВС США на город Бу-Кемаль на границе с Ираком погибли по меньшей мере 20 шиитских бойцов.

По сведениям Al Modon, американские базы на территории Сирии с 19 октября 2023 года подверглись 98 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).