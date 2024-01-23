AP: США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

По словам источников агентства, использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Американские и британские военные нанесли удары по нескольким объектам движения хуситов "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, США и Великобритания использовали ракеты Tomahawk, которые были запущены с кораблей, а также истребители для уничтожения складов и пусковых установок хуситов. Как отмечает агентство, это второй раз, когда два союзника наносят скоординированные ответные удары по объектам хуситов.

По сведениям телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, вооруженные силы США и Великобритании атаковали расположенную в Сане военную базу хуситов Ад-Дайлами и другие объекты в провинциях Таиз, Хаджа, Эль-Ходейда и Эль-Бейда. Как сообщил телеканалу Al Jazeera неназванный представитель движения "Ансар Аллах", нанесенные в ночь на вторник удары стали самыми массовыми с 12 января, когда США и Великобритания впервые атаковали территорию Йемена.

По данным телеканала Al Hadath, союзники нанесли не менее 35 ударов по объектам хуситов. Кроме того, источники Al Hadath утверждают, что в результате атаки погибли трое высокопоставленных представителей "Ансар Аллах".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена. После операции, проведенной 12 января, Великобритания заявила, что не планирует участвовать в дальнейших атаках.