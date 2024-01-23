МО Британии подтвердило нанесение ударов по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны

Британские самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Британские королевские ВВС нанесли несколько воздушных ударов по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Минобороны Соединенного Королевства.

"Наши самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, чтобы поразить несколько целей на двух военных объектах рядом с аэродромом Саны. Эти объекты использовались для продолжения атак на международное судоходство в Красном море, которые нельзя терпеть", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти удары для британских ВВС, которые были осуществлены вместе с силами Соединенных Штатов, стали вторыми с 11 января. США за эти дни несколько раз бомбили позиции йеменских мятежников.