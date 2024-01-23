Ливан предупредил Израиль, что война не станет для него "пикником"

Глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб также призвал остановить военные действия в секторе Газа

ООН, 23 января. /ТАСС/. Ливан предупреждает Израиль, что в случае начала войны между странами она не покажется "пикником" для еврейского государства. Об этом заявил глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб.

"Надеюсь, они понимают, что война не покажется пикником. Для них", - сказал ливанский министр журналистам на полях ООН.

Он также призвал остановить военные действия в секторе Газа. "Война в Газе должна прекратиться. Хватит, довольно", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.