Австралия ввела санкции против россиянина за взлом баз данных страховой компании

Против Александра Ермакова введены адресные финансовые рестрикции и запрет на поездки в страну

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Австралии ввело персональные санкции в отношении россиянина, якобы ответственного за взлом баз данных крупнейшей медицинской страховой компании страны Medibank. Об этом сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

По словам министра, расследование, проведенное федеральной полицией Австралии и государственным агентством по кибербезопасности, позволило "установить причастность гражданина России Александра Ермакова к взлому сети Medibank и <…> краже 9,7 млн записей о личных данных клиентов страховой компании". "Правительство Австралии вводит адресные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении Александра Ермакова", - указала Вонг, выступая перед журналистами в Сиднее.

Также глава внешнеполитического ведомства пояснила, что ограничительные меры будут работать и в отношении австралийских граждан и предприятий, связанных с россиянином. "Любое использование активов, принадлежащих или связанных с Ермаковым, сделки с ними, в том числе с помощью криптовалютных кошельков или платежей, будут квалифицированы как уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до 10 лет и крупными штрафами", - уточнила она.

Взлом систем Medibank

Впервые о кибератаке на серверы компании Medibank стало известно 14 октября 2022 года, однако тогда страховщик скрыл информацию о том, что хакерам удалось похитить личные данные застрахованных компанией людей, а также значительную часть конфиденциальных медицинских сведений. Позднее завладевшие личными данными клиентов Medibank потребовали выкуп и компании пришлось подтвердить факт кражи данных, а также признать, что в результате хакерской атаки, ущерб от которой оценивается в $20 млн, пострадали 9,7 млн клиентов. Федеральная полиция Австралии обвинила в кибератаке хакеров из России и заявила, что "знает имена тех, кто несет ответственность за взлом".