Турецкий парламент может решить судьбу заявки Швеции в НАТО 23 января

Ратификационный протокол внесут в повестку законодательного органа и, как ожидается, проголосуют по поводу его утверждения

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО во вторник будет внесен в повестку Генассамблеи парламента Турции. Ожидается, что обсуждение документа и голосование по нему состоится в тот же день, сообщил телеканал TRT Haber.

Ранее телеканал CNN Turk сообщал лишь о возможности таких обсуждений. Изначально в повестке парламента было несколько внутренних законодательных актов, однако в понедельник стали появляться сообщения о возможности вынесения протокола на голосование. 26 декабря 2023 года его одобрила комиссия по международным делам турецкого заксобрания. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов 600-местного парламента. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Тайипом Эрдоганом соответствующего указа.

Местные СМИ обращают внимание на тот факт, что рассмотрение заявки Швеции в турецком парламенте будет совпадать по времени с нахождением в США главы МИД Турции Хакана Фидана. В Госдерпартаменте США сообщили, что рассчитывают на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс к настоящему времени не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.