Ливан надеется, что Россия сыграет важную роль в ближневосточном урегулировании

По словам и.о. министра иностранных дел и миграции республики Абдаллы Бу Хабиба, сейчас сложно говорить о мирном процессе на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ливанская сторона рассчитывает, что Россия сыграет важную роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире телеканала "Россия-1".

"Сейчас сложно говорить о мирном процессе на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что Россия сыграет важную роль в этом конфликте (в урегулировании - прим. ТАСС). Сейчас идет война, кроме того, происходят вооруженные стычки с израильской армией на территории Южного Ливана. Однако я знаю, что если есть возможность для мира, Россия в любом случае будет действовать в пользу налаживания мира", - указал руководитель ливанского дипведомства.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Нью-Йорке с Абдаллой Бу Хабибом подчеркнул недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт. Была подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, а также акцентирована необходимость скорейшего нахождения консенсусных решений вопросов национальной повестки дня самими ливанцами - без внешнего вмешательства.