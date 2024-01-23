Стубб: ЕИБ должен инвестировать в вооружения для укрепления обороноспособности ЕС

По словам экс-премьера Финляндии, это важная мера в укреплении жесткой силы Европы

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) должен изменить правила для получения возможности инвестировать в вооружения для укрепления обороноспособности Евросоюза перед лицом внешней угрозы. Об этом заявил в интервью газете Financial Times экс-премьер Финляндии Александр Стубб, лидирующий по популярности перед президентскими выборами в республике.

"Европейский инвестиционный банк должен изменить свои правила, чтобы получить возможность инвестировать и выдавать кредиты европейской оборонной промышленности", - считает Стубб. "Это важная мера [в укреплении] жесткой силы Европы", - добавил политик.

Как отмечает издание, Стубб, бывший ранее вице-президентом ЕИБ, призвал главу банка Надю Кальвиньо "поддержать европейскую оборонную промышленность, поскольку континент пытается вооружить как Украину, так и себя" в условиях внешней угрозы.

ЕИБ в настоящее время запрещено "инвестировать в секс-индустрию, азартные игры, а также оборону, за исключением продукции двойного назначения, такой, например, как дроны", напоминает газета.

В выборах президента Финляндии 28 января 2024 года участвуют девять кандидатов. Основная борьба, согласно итогам социологических опросов, развернется между бывшим премьер Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. За Стубба готовы отдать свои голоса 22% респондентов, за Хаависто - 20%. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.