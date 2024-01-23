Подразделение белорусской мехбригады совершит многокилометровый марш в ходе проверки

В Минобороны Белоруссии отметили, что подразделению предстоит действовать на незнакомых участках местности

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Подразделение одной из механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии в рамках проверки боевой готовности совершит многокилометровый марш. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности воинских частей и подразделений. Сегодня приводится в готовность к выполнению учебно-боевых задач одно из подразделений механизированного соединения Северо-западного оперативного командования. Военнослужащие на штатных образцах ВВСТ [вооружения, военной и специальной техники] в кратчайшие сроки совершат многокилометровый марш в назначенный район", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что привлекаемому к проверке подразделению предстоит действовать на незнакомых участках местности, выполнить мероприятия по инженерному оборудованию и маскировке, организовать охрану района сосредоточения, оборудовать места размещения, обеспечения личного состава и техники.

В середине января Минобороны Белоруссии сообщило о проверки боевой готовности танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.