В Ереване заявили о возможности передачи Баку новых карт минных полей в Карабахе

Как отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, республика уже дважды передала карты минирования Азербайджану

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе в случае создания атмосферы доверия и при привлечении международного сообщества. Об этом на пресс-конференции заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Армения уже дважды передала карты минирования Азербайджану. Но странно: были заявления из Азербайджана, что они не точны, когда минирование было в основном в девяностые годы, в том числе самим Азербайджаном. Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества", - сказал Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что в 2021 году Ереван получил от Нагорного Карабаха и передал Баку все карты минных полей, находившиеся в распоряжении армянской стороны.