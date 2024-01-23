В Польше завершили следствие по делу о взрыве украинской ракеты

По сведениям радиостанции RMF24, следствие закончили из-за отсутствия какого-либо сотрудничества Украины в выяснении обстоятельств трагедии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Польская прокуратура завершила расследование дела о взрыве 15 ноября 2022 года на территории страны ракеты, в результате которого погибли два местных жителя. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на данные расследования.

"Результаты польского расследования показали, что это был снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России", - говорится в сообщении радиостанции.

Следствие было закончено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества Украины в выяснении обстоятельств той трагедии, отмечает RMF24.

Прокуратура утверждает, что приняла такое решение, учтя "препятствия, делающие невозможным дальнейшее проведение следствия". Таким образом, делает вывод радиостанция, выяснить, кто конкретно отдал приказ о запуске украинской ракеты ПВО и кто виновен в гибели жителей Польши, не представляется возможным.

Украинская ракета взорвалась 15 ноября 2022 года на полькой территории в окрестностях населенного пункта Пшеводув неподалеку от границы с Украиной. От взрыва погиб 59-летний тракторист и 60-летний владелец местного магазина.

Помимо прокуратуры, расследованием занимались представители польской армии и спецслужб.