Румыния настаивает на освобождении от соблюдения аграрных стандартов ЕС

Министр сельского хозяйства и сельского развития республики Флорин Барбу отметил, что не требовал введения импортных пошлин для украинской агропродукции, поскольку это политическое решение и у него нет полномочий для его принятия

БУХАРЕСТ, 23 января. /ТАСС/. Румыния вновь потребует разрешения не соблюдать стандарты 7 и 8 (GAEC 7 и GAEC 8) удовлетворительных аграрных и экологических условий (севооборот и требование оставлять необработанными 4% земель хозяйства) в контексте конфликта на Украине. Об этом заявил министр сельского хозяйства и сельского развития республики Флорин Барбу.

Соответствующее требование румынский министр намерен выдвинуть на предстоящем в Брюсселе заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству (AGRIFISH). "Если мы не можем решить проблемы румынских фермеров - мы говорим о директивах и регламентах ЕС, - думаю, что мы должны уйти домой, как мы, министры, так и еврокомиссар", - привело его слова агентство Agerpres. Необходимость освободить страну от соблюдения стандарта о ротации культур (севообороте) он обосновал тем, что "в Румынии существуют интегрированные растениеводческие и животноводческие фермы, и они не могут сделать это". Что касается второго стандарта, то, по словам Барбу, в Румынии уже имеется 10% необработанных сельскохозяйственных земель.

Министр сообщил, что Румыния подписала письмо с требованием освобождения от стандартов 7 и 8 наряду с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией. Он уточнил, что не требовал введения импортных пошлин для украинской агропродукции, поскольку это политическое решение и у него нет полномочий для его принятия.

Радио Румынии отмечает, что шансы румынского министра добиться успеха минимальны, поскольку, согласно регламенту ЕС, такое исключение не может предоставляться два года подряд, а кроме того, против этого выступает Еврокомиссия. Это связано с тем, что предоставление такого исключения нанесло бы ущерб биоразнообразию.

22 января в ходе дискуссии с фермерами в городе Тыргу-Муреш Барбу пообещал, что потребует отставки еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, если Румыния не будет освобождена от соблюдения этих стандартов. Однако премьер-министр Марчел Чолаку 23 января поправил министра, заявив, что "никто не требует отставки еврокомиссара".