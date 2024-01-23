В Люксембурге заявили, что Венгрию будет трудно убедить одобрить программу помощи Украине

По данным агентства Reuters, Ксавье Беттель также заявил о необходимости соблюдать "крайнюю осторожность" в вопросе изъятия замороженных российских активов и их передачи Украине без достаточных юридических оснований

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга (2013-2023) Ксавье Беттель считает, что страны ЕС столкнутся с новыми трудностями, пытаясь убедить Венгрию утвердить программу помощи Киеву на €50 млрд.

"Не хотелось бы создавать впечатление, что для достижения единой позиции необходимо платить [Будапешту]. <...> Это не является хорошим прецедентом", - заявил он в интервью агентству Reuters. "Ситуация трудная. Я хорошо знаю [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана <...>, и его будет сложно убедить. Однако сейчас мы знаем, что если не поддержать Украину, то вопрос будет только в том, кто следующий", - заявил он, допустив возможность военного столкновения между Россией и другими странами Европы в будущем.

Как пишет Reuters, Беттель заявил о необходимости соблюдать "крайнюю осторожность" в вопросе изъятия замороженных российских активов и их передачи Украине без достаточных юридических оснований. Он также подчеркнул, что финансовая поддержка необходима Киеву не меньше, чем военная.

Кроме того, он заявил, что европейским государствам необходимо укреплять оборонный потенциал, чтобы иметь возможность обеспечивать свою безопасности в случае возвращения Дональда Трампа к власти в Вашингтоне и обострения разногласий между США и другими членами НАТО.

На внеочередном саммите ЕС 1 февраля страны сообщества должны согласовать новую программу помощи Киеву в 50 млрд евро, осуществлению которой препятствует Венгрия. На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине этой суммы. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

На том же декабрьском саммите Орбан не смог убедить лидеров других государств в необходимости воздержаться от переговоров с Украиной, которая, по его мнению, пока не готова к вступлению в сообщество. В то же время он не стал препятствовать 26 другим членам ЕС и вышел из зала, когда они выносили решение по этому вопросу, требовавшему единогласия.