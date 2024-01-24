Французские фермеры обещают нарастить масштабы протестов

Глава федерации профсоюзов аграриев республики Арно Руссо подчеркнул, что к концу недели все департаменты страны примут участие в акциях

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Национальная федерация профсоюзов фермеров во Франции намерена уже со среды нарастить масштабы протестных акций, которые охватили южные департаменты страны. Об этом во вторник заявил глава федерации Арно Руссо в эфире телеканала TF1.

"Недовольство растет. С завтрашнего дня начнутся более масштабные действия, - объявил он. - К концу недели все департаменты примут участие в акциях. Цель - напомнить людям, что фермеры - это живые предприниматели. Мы не понимаем, почему нам навязывают так много стандартов и правил", - сказал он.

"Слов больше не достаточно. Фермеры хотят знать, что изменится со следующей недели. Мы обратились к президенту Республики: он должен отправиться в Брюссель, чтобы найти конкретные решения", - добавил Руссо.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал протестующим фермерам принять меры для решения проблем сельскохозяйственной отрасли. На своей странице в X (ранее Twitter) он написал, что дал соответствующее поручение правительству.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с пониманием относится к трудностям фермеров, и пообещал, что "полиция и жандармерия не станут вмешиваться до тех пор, пока участники акций будут воздерживаться от актов вандализма". Одновременно министр потребовал от протестующих "не допускать нарушений действующего законодательства".

Волна протестов

На протяжении нескольких дней фермеры на тракторах блокировали автострады на юге страны, преимущественно в районе Тулузы и ближе к границе с Испанией. В среду они продолжат блокировать дороги на юго-западе страны, а также намерены заблокировать несколько участков автострад A6 и A7 в районе Лиона и участки трассы A7 от коммуны Оранж до Монпелье на юге. Также колонны тракторов серьезно осложнят дорожную ситуацию в районе коммуны Шеси близ Орлеана в центральной части Франции.

Требования манифестантов весьма обширны, однако сводятся преимущественно к повышению оплаты труда фермеров и дополнительным льготам и субсидиям от государства. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Франции от 2022 года, чистый доход аграриев за последние 30 лет снизился почти на 40%, при этом 18% фермеров живут за чертой бедности. Некоторые представители отрасли жалуются на то, что при высокой инфляции и повсеместном росте цен, включая и рост стоимости поддержания работы хозяйства, производимая ими продукция почти не дорожает, иногда даже дешевеет.

Аграрии осуждают продолжающее расти число норм и запретов в отрасли и бюрократические проблемы при оформлении своей деятельности. Также они недовольны планами европейских институтов увеличить площадь невозделываемых земель с 4% до 10% от общей территории агрохолдингов к 2030 году.

Согласно данным телевизионных аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. При этом не менее 20 тыс. фермеров прекратили свою деятельность за последние 10 лет, тогда как им на замену пришли только 14 тыс. Средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% аграриев страны моложе 25 лет.