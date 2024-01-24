Трамп уверен, что выиграет и на следующих праймериз республиканцев в Неваде

Экс-президент США объявил об этом, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% уверен в своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев, которые пройдут в штате Невада в начале февраля.

"Я с радостью объявляю, что мы победили в Неваде. 100%", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Ранее его единственная соперница экс-постпред США при ООН Никки Хейли признала поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире и заявила, что нацелена на предвыборную борьбу в родной для себя Южной Каролине. "Я слышал, как Никки сказала, что впереди Южная Каролина. Я люблю Южную Каролину, но [Хейли] кое-что забыла. На следующей неделе Невада, не Южная Каролина, а Невада", - заявил Трамп.

Ранее о поддержке Трампа заявил популярный среди республиканцев сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Как отмечала газета The New York Times, это негативно влияет на позиции Хейли, которая ранее занимала пост губернатора этого штата.

По данным телеканала CNN, на данный момент обработаны 47% бюллетеней: 54,4% голосов получает Трамп, 43,6% - Хейли.

Республиканцы по итогам праймериз в Нью-Гэмпшире распределят голоса 22 делегатов. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать им, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 215 из 2 429 делегатов. Президентские выборы пройдут 5 ноября.