Вице-спикером парламента Молдавии назначат Дойну Герман

Она заменит на этом посту Михая Попшоя, который возглавит МИД

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Вице-спикером парламента Молдавии будет назначена председатель парламентской комиссии по внешней политике Дойна Герман, она заменит на этом посту Михая Попшоя, который возглавит МИД. Об этом сообщил спикер парламента и лидер правящей партии Молдавии Игорь Гросу.

"Дойна Герман возглавит фракцию правящей Партии действия и солидарности и станет вице-спикером парламента. На первом заседании этой сессии, которое состоится 1 февраля, я также объявлю о реструктуризации парламентских комиссий", - написал Гросу в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он поздравил Попшоя с назначением главой МИД.