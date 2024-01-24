Сенатор США пожаловался на то, что ФБР выломало незапертую дверь его дома при обысках

По данным The New York Times, в ходе рассмотрения дела против сенатора суд санкционировал в общей сложности проведение пяти обысков с января 2022 по сентябрь 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, которого обвиняют в коррупции и работе на Египет и Катар, заявил, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) выломали незапертую дверь его дома во время обысков. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Я был шокирован, обнаружив, что мои вещи и мебель находятся в полном беспорядке", - приводит реакцию Менендеса на один из обысков, прошедших в отсутствии сенатора, издание. Он добавил, что при этом агенты ФБР "выломали незапертые двери".

По данным газеты, речь идет о доме политика в округе Энглвуд-Клиффс (штат Нью-Джерси), где Менендес живет со своей женой Надин, обыск в котором прошел 16 июня 2022 года.

Сообщается, что агенты ФБР изъяли "13 слитков золота, роскошный Mercedes-Benz и более $550 тыс. наличными, включая десятки тысяч долларов в конвертах, на одном из которых были отпечатки пальцев Менендеса".

Издание отмечает, что в ходе рассмотрения дела против сенатора суд санкционировал в общей сложности проведение пяти обысков с января 2022 по сентябрь 2023 года.

"Чтобы получить несколько из этих ордеров на обыск, правительство активно искажало доказательства и скрывало ключевую информацию, оправдывающую обвиняемого. Оно вводило в заблуждение <> судей и заставляло их выдавать ордера, которые никогда не должны были выдаваться", - пришет The New York Times со ссылкой на адвокатов Менендеса.

В сентябре против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его жена были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

В январе Менендесу предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар. Прокуратура утверждает, что сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс. через бизнесмена, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. Для этого Менендес должен был "в том числе совершать действия, идущие на пользу правительству Катара".

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