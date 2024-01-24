Президент Египта заявил, что страна не является причиной недостатка помощи жителям Газы

Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" с египетской стороны "открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю"

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Египет не затрудняет транспортировку гуманитарной помощи со своей территории в сектор Газа, проблемы в этом вопросе создает израильская сторона. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Египет не является причиной недостаточного обеспечения населения Газы гуманитарной помощью", - отметил египетский лидер в ходе выступления в академии полиции, которое транслировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". По убеждению президента, "принятые Израилем меры препятствуют поступлению помощи в палестинский анклав".

Ас-Сиси подтвердил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" с египетской стороны "открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю". Как считает египетский президент, препятствия израильских властей, создаваемые ими при переправке грузов с гуманитарной помощью в Газу, являются частью давления в вопросе по освобождению заложников, удерживаемых палестинскими группировками в секторе.

Ранее глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван назвал ложью высказанные в адрес Египта обвинения Израиля в том, что Каир якобы препятствует поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа. "Египет категорически отвергает лживые обвинения израильской стороны в том, что он [Египет] несет ответственность за перебои и создание препятствий для доставки гуманитарной помощи населению палестинского анклава", - заявил Рашван. Он пояснил, что израильские министры ранее неоднократно публично заявляли, что не допустят поступления гуманитарной помощи в сектор, так как это, по их утверждению, "является частью войны, которую Израиль ведет против Газы". Более того, как указал глава госинформслужбы, "суверенитет Египта распространяется только на его сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", через который доставляется большая часть гуманитарных грузов, тогда как со стороны сектора Газа КПП "Рафах" "фактически находится под властью оккупационных израильских властей".