Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ из-за оспаривания ее полномочий

В заявлении также указано, что "политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ"

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий. Соответствующее заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ.

"К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. <...> Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане. <...> Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении, текст которого распространило государственное информагентство АзерТАдж.

В нем отмечается, что после восстановления своей территориальной целостности и суверенитета Азербайджан сталкивается "с организованной клеветнической кампанией по очернению" страны, "бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости". "В течение почти двадцати лет, когда азербайджанская делегация поднимала вопрос о тяжелых последствиях армянской оккупации, нам говорили, что ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами. Но теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности напасть на Азербайджан", - подчеркивается в документе.

В заявлении также указано, что "политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ".

"Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов", - говорится в заявлении.

Как сообщает АзерТАдж, после зачитывания заявления делегация Азербайджана покинула зал заседаний.