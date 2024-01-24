24 января, 14:40,
обновлено 24 января, 16:10
Военная операция на Украине

В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены работали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Сирены прозвучали в 17:30 мск в Днепропетровской и Харьковской областях. Спустя три минуты в красной зоне оказались Винницкая, Кировоградская, Полтавская и Черкасская области.

В 18:09 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, она продлилась более двух часов.

В новость внесены изменения (19:10 мск) - добавляется информация об отмене 

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