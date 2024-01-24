Фицо заявил Шмыгалю, что не верит в военное решение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии отметил, что взгляды с украинским коллегой на некоторые темы существенно расходятся

БРАТИСЛАВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сказал ему, что не верит в возможность решения происходящего в его стране конфликта военными методами.

"На сегодняшней довольно продолжительной встрече [в Ужгороде] было продемонстрировано, что наши взгляды с господином премьером украинского правительства по некоторым темам существенно расходятся. Это прежде всего взгляд на саму войну, происходящую на Украине. Я повторил господину председателю правительства [Украины], что не верю в военное решение этого конфликта", - сказал Фицо. Соответствующее заявление присутствует в видеообращении, которое по итогам переговоров словацкий премьер выложил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фицо особо подчеркнул глубокое беспокойство по поводу того, что в конфликте на Украине "славяне убивают друг друга" ради геополитических интересов. "Поэтому я сказал, что мое правительство поддержит любой план по мирному [урегулированию конфликта]. Поэтому я без колебаний поддержал и план господина президента [Украины Владимира] Зеленского, хотя я убежден, что он нереалистичен", - сказал Фицо. По его словам, на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии будет дана оценка всем инициативам относительно мирного разрешения конфликта.

Расхождение позиций Фицо и Шмыгаля проявилось и в отношении вовлеченности США в украинский конфликт. "Я повторяю довольно часто, что влияние США на внутреннюю жизнь Украины, прежде всего на политическую жизнь, довольно велико. Вполне понятно, что председатель правительства [Украины] это отвергает", - сказал премьер Словакии.

Фицо против членства Украины в НАТО

Словацкий премьер отметил, что диаметрально противоположные взгляды на встрече в Ужгороде проявились также в вопросе о возможном членстве Украины в НАТО. "Я сказал, что Украина должна быть независимой, процветающей и свободной. Такая Украина была бы наилучшим вариантом, и она бы ни в коем случае не создавала бы аргументы, как возможный член НАТО, в пользу расширения конфликта в мировом масштабе", - сказал Фицо.

Глава правительства Словакии напомнил, что его страна является участником Североатлантического альянса и она наложит вето на вступление Украины в НАТО, если процесс ее принятия зайдет так далеко. Братислава также продолжает отвергать попытки Киева экспортировать дешевые украинские сельскохозяйственные продукты в ЕС, которые, по словам Фицо, значительную угрозу для словацких фермеров.