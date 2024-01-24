В ООН заявили, что Израиль не пропускает в Газу лекарства для лечения хронических болезней

Недавно в список запрещенных грузов попали инсулиновые шприц-ручки для детей, сообщил и.о. постоянного координатора ООН на оккупированной палестинской территории Джейми Макголдрик

ООН, 24 января. /ТАСС/. Израильские власти не разрешают поставлять в сектор Газа лекарства, необходимые при хронических заболеваниях. Об этом заявил на брифинге для журналистов исполняющий обязанности постоянного координатора ООН на оккупированной палестинской территории Джейми Макголдрик.

"В том числе [среди запрещенных грузов значатся] медицинские материалы, например базовые лекарственные препараты и средства для лечения не только травм, но и хронических заболеваний. Например, недавно в список попали инсулиновые шприц-ручки для детей. Я не могу объяснить причины и основания внесения их в этот перечень", - сказал он.

Макголдрик добавил, что ООН работает с израильскими властями, чтобы палестинское население могло получать "товары первой необходимости, столь нужные в условиях чрезвычайной ситуации, которая развивается весьма драматично".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал положить конец оккупации Израилем палестинских территорий. Он отметил, что урегулирование конфликта в секторе Газа возможно только за счет воплощения в жизнь концепции сосуществования двух государств.