Минобороны Молдавии сообщили об участии в учениях НАТО Swift Response

В маневрах Steadfast Defender они задействованы не будут, сообщил министр обороны Анатолий Носатый

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Молдавские военные примут участие в учениях НАТО Swift Response, в маневрах Steadfast Defender они задействованы не будут. Об этом сообщил журналистам министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

"Молдавия примет в этом году участие в учениях НАТО Swift Response, которые являются частью учений Defender Europe", - сказал министр. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию об участии молдавских военных в начавшихся в Европе крупнейших маневрах НАТО Steadfast Defender. Кроме того, Носатый назвал ложной информацию о планах временного размещения в Молдавии истребителей F-16, которые предназначены для отправки на Украину.

В 2023 году на территории Молдавии, в конституции которой прописан нейтралитет, прошло уже семь военных учений, некоторые из них проводились вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы. В два раза выросло в республике количество учений резервистов. Также молдавские военные приняли участие в пяти маневрах за рубежом. Озабоченность по поводу возросшей активности Вооруженных сил Молдавии ранее высказывало руководство непризнанного Приднестровья.