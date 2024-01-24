Киев попросил ЕС в рамках миграционной политики уговорить беженцев вернуться на Украину

Источники европейского издания газеты Politico сообщили, что на этой неделе в ЕС обсудят "альтернативные варианты" для миллионов украинских просителей убежища

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Власти Украины ведут переговоры с Евросоюзом о новой миграционной политике сообщества, в рамках которой Киев просит Брюссель уговорить большую часть украинских беженцев вернуться на родину в 2025 году. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в ЕС.

По их словам, хотя Киев не обращался в Брюссель с официальным запросом о поощрении возвращения беженцев, со стороны украинской стороны оказывалось определенное давление с целью ужесточить будущие правила таким образом, чтобы украинцы захотели вернуться домой. Источники сообщили, что на этой неделе в ЕС обсудят "альтернативные варианты" для миллионов украинских просителей убежища. По мнению собеседников издания, если Брюссель решит позволить украинским беженцам оставаться в странах Евросоюза до завершения военных действий, члены сообщества могут поручить Еврокомиссии создать новую систему.

ЕС после начала специальной военной операции России задействовал особый механизм приема украинских беженцев. Как отмечает издание, по состоянию на ноябрь 2023 года 4,2 млн человек воспользовались этим механизмом, действие которого продлено до марта 2025 года.