Шольц заявил, что простое решение украинского конфликта сейчас не просматривается

Канцлер ФРГ отметил, что "президент России может положить конец этой войне в любой момент"

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Простое решение ситуации на Украине в настоящий момент не просматривается. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, но после двух лет войны мы также должны принять, что простого решения нет в поле зрения", - утверждал канцлер.

"В любом случае президент России может положить конец этой войне в любой момент, - полагает Шольц. - Но если украинцы перестанут обороняться, то это будет конец Украины".