Фицо заявил, что Словакия не хочет посылать оружие Украине

Премьер-министр сообщил о намерении сосредоточится на оказании гуманитарной помощи

БРАТИСЛАВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде заявил о нежелании поставлять оружие Киеву и намерении сосредоточится на оказании гуманитарной помощи. Об этом Фицо сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"И далее, конечно, остается в силе, что мы не хотим посылать на Украину оружие и хотим сосредоточиться на оказание ей гуманитарной помощи и помощи в гражданской [сфере]", - сказал премьер Словакии.

В Ужгороде он проинформировал Шмыгаля, что республика передает Украине гуманитарною помощь на сумму €200-220 тыс. Киеву также направят восемь автомобилей скорой помощи и машины по разминированию "Божена".

По словам Фицо, стороны договорились открыть железнодорожное сообщение между Киевом и городом Кошице на востоке Словакии, объединении электросети Мукачево и восточнословацкого города Вельке-Капушаны и модернизации пограничного КПП.