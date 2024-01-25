В новой военной доктрине Минска предусмотрели возможность упреждающего удара

Заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель отметил, что к таким мерам республика может прибегнуть, война будет неизбежна

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Обновленная Военная доктрина Белоруссии предусматривает возможность упреждающего удара по противнику в случае неизбежности войны. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель.

"Выделен [в проекте военной доктрины] такой важный аспект, чего не было в предыдущей доктрине. Это непосредственная угроза. Это тот момент, где <...> есть возможность, и дает нам всем право нанести упреждающий удар по противнику, когда уже война неизбежна", - сказал он в эфире ОНТ.

Совет безопасности Белоруссии постановлением от 6 марта 2023 года в связи с изменением военно-стратегической обстановки поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Проект документа будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, ближайшее заседание которого должно состояться в конце апреля. Действующая доктрина была утверждена в июле 2016 года.