Глава МИД Британии заявил Нетаньяху о необходимости создания палестинского государства

Также Дэвид Кэмерон призвал к немедленному установлению гуманитарной паузы для вывода заложников из сектора Газа

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен без создания палестинского государства. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"Министр иностранных дел указал на необходимость политической стратегии достижения длительного мира, в основе которой должна быть идея неотвратимости создания палестинского государства по соседству с Израилем, что позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности", - говорится в сообщении Форин оффиса.

В ходе разговора с Нетаньяху Кэмерон также выразил поддержку "усилиям Израиля по освобождению 136 заложников в секторе Газа после варварской атаки" движения ХАМАС в октябре 2023 года. Глава МИД выступил за немедленное установление гуманитарной паузы для вывода заложников и доставки гуманитарной помощи, что позволит в перспективе добиться "устойчивого прекращения огня без возобновления боевых действий".

"Чтобы гарантировать это, ХАМАС должно согласиться освободить всех заложников. Они более не могут управлять Газой, выпуская ракеты по Израилю. Должно быть заключено соглашение о возвращении Палестинской [национальной] администрации в Газу для управления и обеспечения безопасности", - говорится в заявлении МИД. Кэмерон призвал руководство Израиля "открыть больше контрольно-пропускных пунктов" в анклаве, увеличить время работы действующих КПП и поддержать усилия ООН, направленные на оказание гуманитарной помощи жителям сектора.

Руководитель Форин оффиса в Иерусалиме также провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем, министром стратегического планирования Роном Дермером и членом чрезвычайного военного кабинета Бени Ганцем. В Рамалле глава британского МИД был принят президентом Палестины Махмудом Аббасом. Предполагается, что в ходе турне Кэмерон посетит еще Катар и Турцию.

Нетаньяху заявил 18 января, что Израиль будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока не одержит "решительную победу" над радикальным движением ХАМАС. Он отверг идею создания палестинского государства и указал, что довел свою позицию до сведения США.

В новость внесена правка (03:50 мск) - передается с исправлением должности Дэвида Кэмерона в четвертом абзаце, верно - глава МИД.