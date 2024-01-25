Губернатор Техаса заявил о готовности штата защищать участок границы от мигрантов

Грег Эбботт отметил, что администрация президента США Джо Байдена не справляется с обязанностями по защите границы

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Власти штата Техас намерены самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от вторжения нелегальных мигрантов, если федеральные власти США не справляются с этой задачей. Об этом заявил в среду губернатор штата Грег Эбботт.

"Неспособность администрации [президента США Джо] Байдена выполнять обязанности [по защите границы] <...> привела к тому, что мы <...> оставляем за собой право на самооборону. Поэтому я уже объявил о вторжении [нелегальных мигрантов]", - говорится в заявлении, размещенном на странице губернатора в X (ранее Twitter). Эбботт назвал это право частью своих конституционных полномочий.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.