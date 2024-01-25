Здоровье таких панд за пределами страны, как правило, находится в хорошем состоянии, заявил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китай будет следить за условиями содержания больших панд за рубежом. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ. В настоящее время, уточнил он, в зарубежных зоопарках находятся 56 бамбуковых медведей.

"В целях усиления защиты больших панд за рубежом и надзора за ними, начиная с 2023 года, Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР создало структуры для проведения инспекций на местах и оценок 23 иностранных учреждений в 19 странах с целью получения полных данных об условиях жизни всех больших панд за рубежом", - сказал чиновник. Он отметил, что на данный момент эти условия "в целом соответствуют требованиям" с точки зрения устройства вольеров, разведения и ухода за больными животными, а также мер по профилактике заболеваний.

"Здоровье больших панд за рубежом, как правило, находится в хорошем состоянии, некоторые старые панды со слабым здоровьем получают надлежащую диагностику, лечение и хороший уход", - сказал Чжан Юэ.

В дальнейшем предполагается наращивать международное сотрудничество в этой области, наладить ежедневный мониторинг состояния здоровья панд, совершенствовать механизм инспекций и надзора за их содержанием. Благодаря партнерским отношениям с зарубежными учреждениями с 1990-х годов за пределами КНР на свет появился 41 детеныш большой панды, сообщил Чжан Юэ.

Большие панды считаются неофициальным символом Китая. В природе они обитают в бамбуковых лесах провинции Сычуань и некоторых других районах КНР.