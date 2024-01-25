В Минздраве сектора Газа заявили, что жертвами израильского обстрела стали 20 человек

Еще 150 получили ранения, отметили в ведомстве

РАБАТ, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, еще 150 получили ранения в результате обстрела израильской армией района кольцевой развязки Аль-Кувейт в секторе Газа.

Погибшие и раненые ожидали гуманитарной помощи, говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении министерства здравоохранения анклава.

Как отметил пресс-секретарь ведомства Ашраф аль-Кудра, число жертв, вероятно, увеличится, так как есть случаи тяжелых ранений. Пострадавшие доставлены в медицинский комплекс "Аш-Шифа", где нет возможностей для оказания им необходимой помощи, добавил он.