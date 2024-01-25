Дания выделяет Молдавии $590 тыс. на проведение реформ

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что с помощью возобновляемой энергетики и энергоэффективности его страна может "оказать содействие Молдавии стать независимой от российской энергии"

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Дания окажет Молдавии финансовую помощь на проведение реформ в объеме 4 млн крон ($590 тыс.). Об этом сообщает МИД Дании.

"Я впечатлен темпами реформ в Молдавии и ее стремлением к сближению с ЕС, - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. - С датской стороны мы, конечно же, будем оказывать поддержку. <...> С помощью возобновляемой энергетики и энергоэффективности мы можем оказать содействие Молдавии стать независимой от российской энергии".

Проект имеет несколько направлений. Это наращивание потенциала органов власти на общенациональном и местном уровне для улучшения планирования и реализации зеленых и устойчивых инициатив, повышение энергоэффективности зданий, энергосбережение и возобновляемые источники энергии в частном секторе.