Израильские ВВС нанесли удары по тыловой базе "Хезболлах" на юге Ливана

О последствиях ракетных ударов информации не приводится

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали тыловую базу вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" в районе Биркет-Джаббур на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его сведениям, израильские самолеты совершили три рейда на военный объект, расположенный на высотах в окрестностях христианского города Джеззин в 20 км от границы. О последствиях ракетных ударов информации не приводится.

По данным телеканала, израильские беспилотники совершили рейды на горную местность Ханин возле поселка Эль-Базурия, где находится один из передовых форпостов шиитских бойцов, откуда они ведут обстрелы израильской территории.

Ранее вооруженное крыло "Хезболлах" сообщило об атаке двух своих беспилотников-камикадзе на стартовую площадку израильской системы ПРО "Железный купол" рядом с поселением Кфар-Блюм. В заявлении, распространенном в телеграм-канале вооруженного крыла организации, также указывалось, что отряды шиитов поразили ракетами радиолокационную станцию на высотах Шебаа.