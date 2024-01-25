СМИ: суд в Азербайджане продлил срок ареста бывших глав непризнанной НКР

Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян будут находиться под стражей еще четыре месяца, сообщило информагентство APA

БАКУ, 25 января. /ТАСС/. Бинагадинский районный суд города Баку продлил еще на четыре месяца срок ареста бывших глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. Об этом сообщило информагентство APA.

По его данным, также продлен на четыре месяца срок нахождения под стражей экс-министра иностранных дел непризнанного образования Давида Бабаяна, бывшего главы парламента Давида Ишханяна, бывших министра обороны Левона Мнацаканяна и заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна.

Гукасян, Саакян, Арутюнян и Ишханян были задержаны 3 октября 2023 года Службой госбезопасности Азербайджана, им были предъявлены обвинения в терроризме, финансировании терроризма, создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп, проведении учений с целью терроризма. Арутюняну также инкриминируются планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, умышленное убийство. Бабаян, наряду с планированием и развязыванием агрессивной войны, обвиняется в вербовке и финансировании наемников, возбуждении национальной вражды.

Решением суда в Азербайджане все они были арестованы сроком на четыре месяца. Ранее в четверг агентство APA сообщило о продлении на четыре месяца срока ареста экс-главы правительства непризнанной НКР Рубена Варданяна.

19 сентября прошлого года произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.