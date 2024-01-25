Президент Индии назвала свою страну родиной демократии

Драупади Мурму заявила, что индийская демократическая система древнее европейской

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Индия - родина демократии, поскольку индийская демократическая система древнее, чем европейская. Об этом заявила президент этой южноазиатской страны Драупади Мурму, выступая с обращением к нации в преддверии Дня республики, который отмечается 26 января.

"Завтра день, когда мы празднуем вступление в силу конституции. Ее преамбула начинается со слов: "Мы, народ Индии", подчеркивая тем самым тему документа, а именно демократию. В Индии демократическая система намного старше концепции западной демократии", - сказала Мурму. "Именно по этой причине Индию называют матерью демократии", - добавила она.

Говоря об успехах Индии, президент также отметила, что темпы роста ВВП страны оставались самыми высокими среди крупнейших экономик мира в последние годы. "И у нас есть все основания полагать, что такие показатели сохранятся в 2024 году и в последующий период", - указала глава индийского государства.

Она добавила, что в последние годы технологические достижения, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, становятся частью повседневной жизни страны. "В будущем есть много проблемных областей, но впереди есть и захватывающие возможности, особенно для молодежи. Они исследуют новые рубежи. Нам нужно сделать все возможное, чтобы убрать препятствия с их пути и позволить им полностью раскрыть свой потенциал", - отметила президент.

15 августа 1947 года Индия получила независимость от Великобритании, а 26 января 1950 года вступила в силу конституция страны, провозгласившая ее республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики, а в Нью-Дели проходит военный парад. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской империи.