В Госдепе заявили, что США не могут бесконечно долго платить за Украину

Киев должен начать делать это сам, отметил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут постоянно оплачивать расходы украинских властей, Киев должен начать платить за себя сам. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Он рассказал о том, что рост украинской экономики в 2023 году составил около 5%, в этом году ожидаются аналогичные цифры. "Когда мы говорим о помощи США Украине - примерно от $8 млрд до $10 млрд, которые являются частью этой помощи, это инвестиции, - и Украина [с их помощью] быстро сможет начать платить за себя. Мы не можем рассматривать это как бесконечную программу выплат", - сказал американский дипломат, выступая в Вашингтоне в Германском фонде Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

Он указал на необходимость проведения реформ на Украине для присоединения к Евросоюзу. "Эти реформы позволят им [Украине] совершить существенный переход", - добавил О'Брайен.

"Мы весьма внимательно следим за тем, чтобы вся помощь США расходовалась эффективно, добросовестно и непосредственно там, где она должна быть. У нас очень продуманная программа, включающая в себя постоянный контроль со стороны многочисленных генеральных инспекторов за тем, как расходуется наши средства", - сказал помощник госсекретаря.