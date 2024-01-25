МИД Сербии назвал безосновательными претензии Украины в адрес Милоша Биковича

Актер примет участие в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос"

БЕЛГРАД, 25 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии заявило о том, что недовольство украинского внешнеполитического ведомства, вызванное участием в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос" сербского и российского актера Милоша Биковича, является необоснованным.

"По поводу реакции МИД Украины в [социальной] сети X от 24 января 2024 года на новость о том, что один из самых уважаемых сербских актеров Милош Бикович снимется в новом сезоне всемирно известного сериала "Белый лотос", в котором, как утверждает украинская сторона, речь идет о "человеке, который поддерживает геноцид и нарушает международное право", в МИД [Сербии] указывают на то, что претензии совершенно необоснованны", - говорится в распространенном заявлении сербского внешнеполитического ведомства.

"Мы очень гордимся конституционно гарантированным правом на свободное научное и художественное творчество. Подчеркиваем, что претензии украинской стороны необоснованны, поскольку Милош Бикович - прежде всего один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который хоть и молод, но уже оставил свой след в сербском и международном кинематографе. Хотели бы также напомнить, что министр иностранных дел Ивица Дачич вручил Милошу Биковичу грамоту в День сербской дипломатии 2019 года за его исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее богатого культурного творчества в мире", - заключили в МИД Сербии.

Бикович - сербский актер, с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. В России снимался в сериалах "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Магомаев", в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград", а также в картинах "Холоп" и "Холоп 2".

12 января агент артиста подтвердил, что Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала американской телекомпании HBO "Белый лотос". Какую конкретно роль Бикович исполнит в проекте, не уточнялось.

"Белый лотос" - американский телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля "Белый лотос" на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Второй сезон проекта вышел 30 октября 2022 года, в нем рассказана история другой группы отдыхающих в отеле "Белый лотос" на Сицилии в Италии. По данным издания Variety, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке.