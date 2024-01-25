В ООН назвали опасным трендом распространение неонацизма

По словам официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, ООН известно о демонстрации на мероприятии в Риме так называемого римского салюта

ООН, 25 января. /ТАСС/. ООН известно о демонстрации на мероприятии в Риме так называемого римского салюта - приветствия, которое пришло из Древнего Рима и впоследствии использовалось фашистами, во всемирной организации считают рост популярности неонацизма опасной тенденцией. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли всемирная организация произошедшее прославлением нацизма.

"Мы видели фотографии. Во-первых, базовым принципом является право людей на свободу собраний. Во-вторых, генеральный секретарь уже на протяжении продолжительного времени дает ясно понять о том, что опасный тренд на распространение неонацизма, фашизма, этнического национализма вызывает беспокойство".

Ранее прокуратура Рима открыла расследование из-за демонстрации фашистского приветствия на мероприятии в итальянской столице, фигурантами дела выступают более 10 человек.

Двое представителей ультраправых были убиты 7 января 1978 года. Еще один их товарищ был убит в первую годовщину этого события, в 1979 году. Тот период в Италии ознаменовался кровавой борьбой ультраправых и крайне левых, у которых были свои боевые ячейки.

Представители ультраправых всегда вспоминают эту дату. На этот раз в Сеть попали кадры многочисленной группы, демонстрирующей римское приветствие. Местная прокуратура при контроле МВД осуществляет идентификацию участников мероприятия. При этом министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что подобные собрания запрещать "контрпродуктивно", необходимо внимательно следить за их проведением.