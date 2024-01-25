Госдеп не стал комментировать информацию, что США предупреждали Иран о теракте в Кермане

В Госдепартаменте выразили соболезнования жертвам и их близким

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Госдепартамент отказался комментировать информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Соединенные Штаты предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане.

"У меня нет никаких комментариев или публичных оценок на этот счет. Основываясь на всей имеющейся у нас информации, мы считаем, что это был теракт, который имел все признаки террористической атаки "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Мы еще раз выражаем соболезнования жертвам и их близким", - сказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что США предупреждали Иран о том, что ИГ планирует устроить взрыв в Кермане в начале января.