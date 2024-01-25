США проверяют данные о том, что ВСУ сбили Ил-76 с помощью американского оружия

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты проверяют данные о том, что для уничтожения украинскими военными самолета Ил-76 Минобороны РФ было использовано американское оружие. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз", - сказала Сингх, отвечая на вопрос о том, есть ли у американского военного ведомства информация о том, что российский самолет был сбит с помощью оружия США.