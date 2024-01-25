Президент Сомалиленда заявил, что Эфиопии сдали морскую базу для военных целей

Муса Бихи Абди заявил, что недавнее соглашение между государствами отражает общее стремление стран к дальнейшему укреплению двусторонних отношений

ХАРАРЕ, 25 января. /ТАСС/. Президент самопровозглашенного государства Сомалиленд Муса Бихи Абди заявил, что морская база была предоставлена Эфиопии "исключительно для военных, а не для коммерческих целей". В интервью телекомпании SLNTV он рассказал подробности о договоренностях с Аддис-Абебой.

"Недавнее соглашение между Эфиопией и Сомалилендом отражает общее стремление двух стран к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, - сказал он. - Эфиопия, лишенная выхода к морю страна на Африканском Роге с большим населением, давно и упорно стремится получить доступ к порту. Сомалиленд 30 лет добивается признания. Как результат, был заключен меморандум о взаимопонимании, согласно которому Сомалиленд сдает в аренду военно-морскую базу для эфиопского военного флота. А Эфиопия станет первой страной, которая формально признает Сомалиленд. Помимо этих критически важных аспектов было решено развивать сотрудничество в таких областях, как экономика, безопасность и изменение климата. Эфиопии для военной базы была выделена небольшая часть побережья, при этом вся торговля и порты в Сомалиленде остаются под нашим контролем. Для операций по импорту и экспорту Эфиопия будет использовать порт Бербера".

1 января 2024 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства.

Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил, что Могадишо без колебаний предпримет действия против Аддис-Абебы в связи с заключенным соглашением. После этого старший советник начальника Генштаба ВС Эфиопии Алемешет Дегифе заявил, что Аддис-Абеба приводит вооруженные силы в боеготовность для предотвращения как внутренних, так и внешних попыток дестабилизации в стране.

Совет мира и безопасности Африканского союза призвал Эфиопию и Сомали к сдержанности, деэскалации и налаживанию продуктивного диалога.

Сомалиленд признается мировым сообществом как составная часть Сомали.