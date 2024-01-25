Премьер Швеции приветствовал утверждение Турцией протокола о вступлении в НАТО

Шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем также выразил ободрение решением Анкары

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал утверждение Турцией протокола о вступлении королевства в Североатлантический альянс, назвав это "решающей вехой на пути к полноправному членству в НАТО".

"Мы приветствуем ратификацию Турцией заявки Швеции в НАТО. Сейчас мы достигли решающей вехи на пути к полноправному членству в НАТО", - написал он на своей странице в Х (ранее Twitter).

Министр иностранных дел Тобиас Билльстрем также рад решению Анкары. "Подпись президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана означает, что процесс принятия решений в Турции завершен, - написал он. - После этого останется только ратификация Венгрией, прежде чем Швеция сможет стать членом НАТО".

Текст закона об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО был ранее опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Турции Resmi gazete.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Турция как действующий член альянса выдвинула условием ее одобрения снятие эмбарго на поставки Анкаре оборонной продукции, а также сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Несмотря на некоторые взаимные претензии, в октябре 2023 года законопроект о ратификации присоединения Швеции к НАТО был внесен в турецкий парламент.